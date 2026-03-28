Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас устроила перепалку с госсекретарем Марко Рубио на встрече министров "Группы семи" из-за роли Соединенных Штатов в урегулировании на Украине, пишет Axios.
"Каллас <…> раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву", — указано в статье.
По данным портала, Рубио в ответ пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса. При этом он повысил голос.
"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста", — заявил госсекретарь.
Как уточнил Axios, европейские министры поспешили вмешаться в ситуацию, заверив, что поддерживают посреднические усилия Белого дома.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, а США сосредоточились на другом. Москва ожидает нового раунда, но место и время встречи пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии Соединенных Штатов провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
