Рейтинг@Mail.ru
Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 28.03.2026 (обновлено: 08:41 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/perepalka-2083464992.html
Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios
Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios - РИА Новости, 28.03.2026
Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас устроила перепалку с госсекретарем Марко Рубио на встрече министров "Группы семи" из-за роли Соединенных Штатов в урегулировании...
2026-03-28T04:34:00+03:00
2026-03-28T08:41:00+03:00
украина
марко рубио
кайя каллас
дмитрий песков
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080944988_529:603:2480:1700_1920x0_80_0_0_9aada4b1376f78a50855eecedc771fc0.jpg
https://ria.ru/20260313/ssha-2080399052.html
https://ria.ru/20260327/rubio-2083395978.html
https://ria.ru/20260324/ukraina-2082593468.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080944988_400:434:2462:1981_1920x0_80_0_0_35c55f7c3a0ca1a5ac92a7a84329cc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, марко рубио, кайя каллас, дмитрий песков, сша, в мире
Украина, Марко Рубио, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, США, В мире

Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios

© AP Photo / Virginia Mayo — Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас устроила перепалку с госсекретарем Марко Рубио на встрече министров "Группы семи" из-за роли Соединенных Штатов в урегулировании на Украине, пишет Axios.
«
"Каллас <…> раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву", — указано в статье.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
США хотят разделить Европу, пожаловалась Каллас
13 марта, 08:41
По данным портала, Рубио в ответ пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса. При этом он повысил голос.
"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста", — заявил госсекретарь.
Рубио о лжи Зеленского - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности со стороны США
Вчера, 19:46
Как уточнил Axios, европейские министры поспешили вмешаться в ситуацию, заверив, что поддерживают посреднические усилия Белого дома.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, а США сосредоточились на другом. Москва ожидает нового раунда, но место и время встречи пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии Соединенных Штатов провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
На Украине устроили истерику из-за решения США по Донбассу
24 марта, 11:55
 
УкраинаМарко РубиоКайя КалласДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала