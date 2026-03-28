https://ria.ru/20260328/otpusk-2083467454.html
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске - РИА Новости, 28.03.2026
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске
Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, в то время как каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуске в одиночку, рассказали РИА Новости
2026-03-28T09:15:00+03:00
2026-03-28T09:15:00+03:00
2026-03-28T09:15:00+03:00
россия
новости - туризм, россия, отдых, общество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Отдых, Общество
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске
РИА Новости: каждый десятый россиянин хотел бы отправиться в отпуск в одиночку
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, в то время как каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуске в одиночку, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster.
"Каждый десятый россиянин предпочел бы отправиться в путешествие в одиночку. Наиболее комфортной компанией для поездок россияне по-прежнему считают близких. Более половины россиян проводят отпуск с супругом/супругой и детьми - так ответили 53% участников исследования", - выяснили в Tripster на основе опроса 1000 респондентов.
По данным исследования, среди других компаньонов в отпуске россияне выбирают своего партнера либо компанию, состоящую из партнера и друзей либо ребенка.
Аналитики заметили, что в короткие поездки и экскурсии туристы выбирают отправляться с партнером или друзьями - 12% и 13% соответственно.
"При этом 57% молодых людей в возрасте 18-24 лет чаще других поколений едут в мини-путешествия и экскурсии именно в компании партнера или друзей, а не семьи", - отметили в сервисе.
Там также выяснили, что самой частой причиной конфликтов с попутчиками становятся бытовые мелочи. На втором месте - споры из-за маршрута и планов поездки, а реже всего недопонимания возникают из-за разного темпа отдыха, несовпадения жизненных взглядов или бюджета путешествия.
"При этом более половины опрошенных (57%) рассказали, что никогда не сталкивались с разногласиями во время путешествий", - отметили аналитики.