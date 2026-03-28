Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:15 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/otpusk-2083467454.html
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске - РИА Новости, 28.03.2026
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске
Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, в то время как каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуске в одиночку, рассказали РИА Новости РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T09:15:00+03:00
2026-03-28T09:15:00+03:00
туризм
новости - туризм
россия
отдых
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737678826_0:268:1800:1280_1920x0_80_0_0_8e1f7c56699cf51aead016d1725dbe9c.jpg
https://ria.ru/20251113/otpusk-2054639901.html
https://ria.ru/20260325/otdykh-1782611216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737678826_0:168:1483:1280_1920x0_80_0_0_bf8abdc68689e562586170b440b39376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, отдых, общество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Отдых, Общество
Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске

РИА Новости: каждый десятый россиянин хотел бы отправиться в отпуск в одиночку

© Pixabay / Zeyd Ladha Отдыхающие во время заката
Отдыхающие во время заката - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© Pixabay / Zeyd Ladha
Отдыхающие во время заката. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, в то время как каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуске в одиночку, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster.
"Каждый десятый россиянин предпочел бы отправиться в путешествие в одиночку. Наиболее комфортной компанией для поездок россияне по-прежнему считают близких. Более половины россиян проводят отпуск с супругом/супругой и детьми - так ответили 53% участников исследования", - выяснили в Tripster на основе опроса 1000 респондентов.
По данным исследования, среди других компаньонов в отпуске россияне выбирают своего партнера либо компанию, состоящую из партнера и друзей либо ребенка.
Аналитики заметили, что в короткие поездки и экскурсии туристы выбирают отправляться с партнером или друзьями - 12% и 13% соответственно.
"При этом 57% молодых людей в возрасте 18-24 лет чаще других поколений едут в мини-путешествия и экскурсии именно в компании партнера или друзей, а не семьи", - отметили в сервисе.
Там также выяснили, что самой частой причиной конфликтов с попутчиками становятся бытовые мелочи. На втором месте - споры из-за маршрута и планов поездки, а реже всего недопонимания возникают из-за разного темпа отдыха, несовпадения жизненных взглядов или бюджета путешествия.
"При этом более половины опрошенных (57%) рассказали, что никогда не сталкивались с разногласиями во время путешествий", - отметили аналитики.
ТуризмНовости - ТуризмРоссияОтдыхОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала