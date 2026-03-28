Россияне рассказали, с кем предпочитают отдыхать в отпуске

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более половины россиян предпочитают отдыхать с семьей, в то время как каждый десятый хотел бы отправиться в поездку в отпуске в одиночку, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster.

"Каждый десятый россиянин предпочел бы отправиться в путешествие в одиночку. Наиболее комфортной компанией для поездок россияне по-прежнему считают близких. Более половины россиян проводят отпуск с супругом/супругой и детьми - так ответили 53% участников исследования", - выяснили в Tripster на основе опроса 1000 респондентов.

По данным исследования, среди других компаньонов в отпуске россияне выбирают своего партнера либо компанию, состоящую из партнера и друзей либо ребенка.

Аналитики заметили, что в короткие поездки и экскурсии туристы выбирают отправляться с партнером или друзьями - 12% и 13% соответственно.

"При этом 57% молодых людей в возрасте 18-24 лет чаще других поколений едут в мини-путешествия и экскурсии именно в компании партнера или друзей, а не семьи", - отметили в сервисе.

Там также выяснили, что самой частой причиной конфликтов с попутчиками становятся бытовые мелочи. На втором месте - споры из-за маршрута и планов поездки, а реже всего недопонимания возникают из-за разного темпа отдыха, несовпадения жизненных взглядов или бюджета путешествия.