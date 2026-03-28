https://ria.ru/20260328/oteli-2083473358.html
Отели в Дубае сокращают персонал из-за конфликта на Ближнем Востоке
Отели в Дубае сокращают персонал из-за конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.03.2026
Отели в Дубае сокращают персонал из-за конфликта на Ближнем Востоке
Ряд отелей в Дубае сокращает персонал и отправляет его в неоплачиваемый отпуск на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в гостиничной... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T10:13:00+03:00
2026-03-28T10:13:00+03:00
2026-03-28T10:13:00+03:00
в мире
дубай
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d23bd54f173c296381b20626b9562f0.jpg
дубай
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078211931_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79a79c35a1b1189435ffd3fa508b4023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, ближний восток
В мире, Дубай, Ближний Восток
Отели в Дубае сокращают персонал из-за конфликта на Ближнем Востоке
РИА Новости: отели в Дубае сокращают персонал из-за конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ряд отелей в Дубае сокращает персонал и отправляет его в неоплачиваемый отпуск на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в гостиничной индустрии.
"Сокращения здесь в силу ситуации. Те, кто работает в первую очередь в отельной индустрии, - зарплата самая высокая у менеджеров по продажам. Соответственно, их сокращение в такой ситуации обычно происходит. Потому что если ни туристов, ни корпоративов нет, то что делать. Сейчас пытаются хотя бы дать отпуска на минимальных условиях, сокращенные часы работы или 30%-50% зарплаты. Некоторые отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск", - отметил источник.
Он напомнил, что в апреле должна была состояться выставка Arabian Travel Market и ее перенесли на конец августа.
"Получается, что сезон фактически потерян, впереди лето", - сказал собеседник агентства.