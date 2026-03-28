Эксперт назвал резолюцию ООН по рабству важным шагом для признания прошлого

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Резолюция ГА ООН, осуждающая трансатлантическую работорговлю, представляет собой важный шаг для признания болезненного прошлого на международном уровне, заявил РИА Новости эксперт по международным отношениям из Университета Алжира Фуди Мостафа Камель.

"Она (резолюция - ред.) может повлиять на обсуждение на международном уровне вопросов возмещения ущерба, коллективной памяти и исторической ответственности государств… Эта резолюция представляет собой важный шаг для признания болезненного прошлого на международном уровне, однако одновременно она призывает к дополнительным действиям, чтобы претворить эти признания в конкретные действия", - подчеркнул эксперт.