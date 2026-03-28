12:36 28.03.2026 (обновлено: 12:37 28.03.2026)
Норвегия учится использовать гражданские объекты по примеру ВСУ, пишут СМИ
Forsvarets forum: Норвегия использует гражданские объекты по примеру ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военные
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооружённые силы Норвегии учатся использовать гражданские объекты для своих нужд по примеру ВСУ, хотя раньше им нельзя было этого делать, пишет журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла РИА Новости, что ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России.
Как рассказывает издание, в ходе учений ВС Норвегии используют гражданскую инфраструктуру, такую ​​как сельские дома и амбары. Журнал указывает на то, что норвежские военные в округе Тромс на севере страны используют лесопилку в качестве штаба артиллерийского батальона: снаружи она выглядит как обычный амбар, а внутри находятся военные палатки.
"Норвежские вооружённые силы многому научились из войны на Украине... Раньше нам не разрешалось так много взаимодействовать с гражданскими лицами или использовать здания. Сейчас наступили новые времена, и речь идёт об использовании того, что мы имеем здесь и сейчас, чтобы выжить", - заявил изданию замкомандира артиллерийского батальона Лаш Лиен.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
