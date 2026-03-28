Вице-президент США сделал неожиданное заявление об НЛО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс счел НЛО демонами, а не пришельцами. РИА Новости, 28.03.2026
Вице-президент США Вэнс назвал НЛО демонами, а не пришельцами
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс счел НЛО демонами, а не пришельцами.
Президент США Дональд Трамп
ранее после признания его предшественника Барака Обамы
об инопланетянах пообещал опубликовать информацию Пентагона
о внеземной жизни и НЛО.
"Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны", - сказал Вэнс в интервью блогеру Бенни Джонсону
.
"Небесные существа, которые летают вокруг, которые делают странные вещи с людьми - я думаю, что есть стремление описывать все небесное, всё как нечто потустороннее - описывать это как пришельцев. Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, поняла, что существуют странные вещи и что есть вещи, которые очень трудно объяснить", - отметил он.
"Одна из величайших уловок дьявола - убедить людей, что он никогда не существовал", - добавил вице-президент США.
В феврале экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянам.
Власти Соединенных Штатов в марте зарегистрировали домен aliens.gov на фоне обещаний президента Дональда Трампа обнародовать материалы, связанные с пришельцами и НЛО.