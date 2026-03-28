Конгрессмены показали, что не боятся политических рисков, заявил депутат

Встреча депутатов Государственной Думы и конгрессменов в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Конгрессмены США на встречах с депутатами РФ показали, что не боятся политических рисков ради развития отношений с Москвой, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне.

« "Я в беседах с конгрессменами почувствовал, что они готовы нести политические риски", - сказал он.

Кокус людей, которые заинтересованы в развитии отношений между странами, не будет большим, но станет шире, отметил Никонов

Отвечая на другой вопрос РИА Новости, глава делегации отметил, что если в СМИ появляется негативная реакция на визит российских парламентариев, то все идет так, как должно.