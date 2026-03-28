Глава делегации Госдумы в конгрессе США высказался о духе Анкориджа

"Он жив, он, безусловно, жив", - сообщил он на пресс-конференции на вопрос о том, жив ли дух Анкориджа.

Переговоры президентов России и США прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.