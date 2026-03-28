Экономист назвала лимит вычета за обучение детей в 2026 году - РИА Новости, 28.03.2026
05:51 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/ndfl-2083453492.html
Экономист назвала лимит вычета за обучение детей в 2026 году
Общий лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году за обучение детей составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2026
Экономист назвала лимит вычета за обучение детей в 2026 году

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Общий лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году за обучение детей составляет 110 тысяч рублей на каждого ребенка, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова.
Она напомнила, что в 2026 году россияне могут воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ при оплате медицинских услуг, обучения и "на фитнес".
«
"Сумма всех социальных вычетов налогоплательщика по НДФЛ не может превысить 150 000 рублей. Но в это ограничение не попадает льгота по оплате обучения детей, это еще 110 000 рублей в год на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей", - отметила экономист.
Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей, а при ставке 15% - 16 500 рублей.
Вычет можно получить за расходы на обучение ребенка в возрасте до 24 лет и за своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения. Право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение должно подтверждаться несколькими документами, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Если есть лицензия или иной документ, подтверждающий право на обучение, вычет можно получить по расходам на учебу не только в вузе, но и в других образовательных учреждениях, как государственных, так и частных, в том числе в детских садах и школах, следует из разъяснений ФНС.
 
