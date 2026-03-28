Гарбузов: в Москве открыли производство лифтов для промышленных объектов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Московское предприятие запустило новое направление по проектированию лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности, заявил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что разработка и производство реализуется на площадке компании PANDA — российского производителя гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок автомобилей. В свою очередь, сооснователь компании Антон Прудников рассказал, что данный проект ориентирован на создание специализированного мелкосерийного лифтового оборудования для специальных отраслевых применений.