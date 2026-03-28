Гарбузов: в Москве открыли производство лифтов для промышленных объектов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Московское предприятие запустило новое направление по проектированию лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности, заявил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Москва — один из лидеров отечественного лифтостроения. По итогам 2025 года занятые в отрасли предприятия нарастили выпуск подъемников на 8% по сравнению с 2024 годом. На базе Карачаровского механического завода создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В городе работают как ведущие заводы, так и малые компании, которые создают уникальные разработки. Среди новинок — линейка промышленных лифтов и фуникулеров с нестандартными характеристиками", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Отмечается, что разработка и производство реализуется на площадке компании PANDA — российского производителя гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок автомобилей. В свою очередь, сооснователь компании Антон Прудников рассказал, что данный проект ориентирован на создание специализированного мелкосерийного лифтового оборудования для специальных отраслевых применений.
Московский Карачаровский механический завод помимо пассажирских лифтов выпускает грузовые лифты, способные перевозить до 5 тонн, а также другие нестандартные модели – медицинские лифты для перевозки пациентов с реанимационным оборудованием, подъемники для маломобильных граждан., отметили в пресс-службе ДИПП. Для нестандартных жилых домов Москвы Карачаровский механический завод производит компактные лифты грузоподъемностью 300–320 килограммов, предназначенные для установки в зданиях с ограниченным пространством шахт, и приставные лифты. Также Карачаровский механический завод может изготавливать театральные лифты с увеличенными габаритами кабины и дверного проема, используемые для перемещения сценического оборудования и декораций.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в Москве работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек. На сегодняшний день производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщал, что на территории промышленного парка в Новой Москве, реализуемого в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, завершен художественный проект — роспись фасада производственного здания.