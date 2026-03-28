Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: в Москве открыли производство лифтов для промышленных объектов - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 28.03.2026 (обновлено: 14:07 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/moskva-2083488496.html
Гарбузов: в Москве открыли производство лифтов для промышленных объектов
2026-03-28T13:13:00+03:00
2026-03-28T14:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
россия
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083488001_0:70:1270:784_1920x0_80_0_0_58f614500834d566539bb8e25b8c6680.jpg
https://ria.ru/20260323/garbuzov-2082346350.html
https://ria.ru/20260319/garbuzov-2081648619.html
москва
россия
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083488001_225:0:1270:784_1920x0_80_0_0_1afb4df9dfaa823c6d69f6155f9e681e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гарбузов: в Москве открыли производство лифтов для промышленных объектов

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПроизводство лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Производство лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Московское предприятие запустило новое направление по проектированию лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности, заявил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Москва — один из лидеров отечественного лифтостроения. По итогам 2025 года занятые в отрасли предприятия нарастили выпуск подъемников на 8% по сравнению с 2024 годом. На базе Карачаровского механического завода создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В городе работают как ведущие заводы, так и малые компании, которые создают уникальные разработки. Среди новинок — линейка промышленных лифтов и фуникулеров с нестандартными характеристиками", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Отмечается, что разработка и производство реализуется на площадке компании PANDA — российского производителя гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок автомобилей. В свою очередь, сооснователь компании Антон Прудников рассказал, что данный проект ориентирован на создание специализированного мелкосерийного лифтового оборудования для специальных отраслевых применений.
Московский Карачаровский механический завод помимо пассажирских лифтов выпускает грузовые лифты, способные перевозить до 5 тонн, а также другие нестандартные модели – медицинские лифты для перевозки пациентов с реанимационным оборудованием, подъемники для маломобильных граждан., отметили в пресс-службе ДИПП. Для нестандартных жилых домов Москвы Карачаровский механический завод производит компактные лифты грузоподъемностью 300–320 килограммов, предназначенные для установки в зданиях с ограниченным пространством шахт, и приставные лифты. Также Карачаровский механический завод может изготавливать театральные лифты с увеличенными габаритами кабины и дверного проема, используемые для перемещения сценического оборудования и декораций.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в столице открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в Москве работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято более 755 тысяч человек. На сегодняшний день производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщал, что на территории промышленного парка в Новой Москве, реализуемого в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, завершен художественный проект — роспись фасада производственного здания.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала