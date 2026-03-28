Гарбузов: художники превратили фасады завода ТиНАО в арт-объект

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На территории промышленного парка в Новой Москве, реализуемого в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, завершен художественный проект — роспись фасада производственного здания, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Министр уточнил, что для Новой Москвы особенно важно, чтобы вместе с жильем и инфраструктурой появлялись современные объекты трудоустройства.

"Именно эту задачу решает программа стимулирования создания мест приложения труда: она поддерживает принципы 15-минутного города и помогает снижать маятниковую миграцию, чтобы жители столицы ежедневно не тратили время на поездки в другие округа. Например, в ТиНАО строится промышленный парк “Кувекино”, общая площадь которого после реализации всех очередей составит порядка 340 тысяч квадратных метров. В итоге здесь будет создано более четырех тысяч рабочих мест. Первый этап предусматривает строительство трех корпусов", — заявил Гарбузов , его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что над созданием росписи несколько месяцев трудились девять профессиональных художников. При разработке композиции они опирались на природное окружение площадки: в изображениях на фасадах здания отражены характерные для местности лиственные деревья, папоротник, крапива и луговые травы, а динамичные линии и формы подчеркивают ритмику ландшафта. Такой подход позволил органично интегрировать крупный промышленный объект в окружающую среду.

Строительство первого корпуса промпарка на Евсеевской улице проходило под контролем Мосгосстройнадзора . По словам председателя комитета Антона Слободчикова, к выездным инспекциям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Художественный проект также дал старт экологической инициативе по повторному использованию материалов: баллончики из-под краски планируется переработать. Часть будет использована для изготовления авторских настольных ламп для офисов будущих резидентов и благотворительного проекта, другая — для создания арт-объекта, который появится на территории промышленного парка уже в этом году.

В свою очередь, управляющий партнер Parametr Александр Манунин выразил уверенность, что этот проект станет еще одной достопримечательностью Новой Москвы.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы, уточнили в пресс-службе ДИПП. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 2,8 триллиона рублей, что позволит создать порядка 360 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.