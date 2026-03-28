Гарбузов: художники превратили фасады завода ТиНАО в арт-объект - РИА Новости, 28.03.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:45 28.03.2026
Гарбузов: художники превратили фасады завода ТиНАО в арт-объект
© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыХудожники превратили фасады завода ТиНАО в арт-объект
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На территории промышленного парка в Новой Москве, реализуемого в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, завершен художественный проект — роспись фасада производственного здания, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Министр уточнил, что для Новой Москвы особенно важно, чтобы вместе с жильем и инфраструктурой появлялись современные объекты трудоустройства.
"Именно эту задачу решает программа стимулирования создания мест приложения труда: она поддерживает принципы 15-минутного города и помогает снижать маятниковую миграцию, чтобы жители столицы ежедневно не тратили время на поездки в другие округа. Например, в ТиНАО строится промышленный парк “Кувекино”, общая площадь которого после реализации всех очередей составит порядка 340 тысяч квадратных метров. В итоге здесь будет создано более четырех тысяч рабочих мест. Первый этап предусматривает строительство трех корпусов", — заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.
Отмечается, что над созданием росписи несколько месяцев трудились девять профессиональных художников. При разработке композиции они опирались на природное окружение площадки: в изображениях на фасадах здания отражены характерные для местности лиственные деревья, папоротник, крапива и луговые травы, а динамичные линии и формы подчеркивают ритмику ландшафта. Такой подход позволил органично интегрировать крупный промышленный объект в окружающую среду.
Строительство первого корпуса промпарка на Евсеевской улице проходило под контролем Мосгосстройнадзора. По словам председателя комитета Антона Слободчикова, к выездным инспекциям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований, позволяющих оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.
Художественный проект также дал старт экологической инициативе по повторному использованию материалов: баллончики из-под краски планируется переработать. Часть будет использована для изготовления авторских настольных ламп для офисов будущих резидентов и благотворительного проекта, другая — для создания арт-объекта, который появится на территории промышленного парка уже в этом году.
В свою очередь, управляющий партнер Parametr Александр Манунин выразил уверенность, что этот проект станет еще одной достопримечательностью Новой Москвы.
Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы столицы, уточнили в пресс-службе ДИПП. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 2,8 триллиона рублей, что позволит создать порядка 360 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
Ранее Гарбузов сообщил, что благодаря строительству нового производственного комплекса в столичном районе Очаково-Матвеевское в городе появится свыше 2 тысяч новых рабочих мест.
