В Москве началась первая в этом году промывка дорог со специальным шампунем
Бирюков: в Москве началась промывка дорог со специальным шампунем после зимы
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к проведению первой в этом году промывке дорог и тротуаров со специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках утвержденного графика сегодня с 12.00 во всех административных округах начались мероприятия по промывке с концентрированным моющим средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, прилегающих к ним парковок, тротуаров и дворовых территорий. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что традиционно весной и осенью в столице проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.
"Применяемое моющее средство безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой", - добавил он.