Предъявленные Ивину и Ольшанскому обвинения политизированы, заявили в МИД

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Предъявленные россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому обвинения болгарской стороны политизированы, укладываются в канву дискриминационной линии Запада в отношении граждан России, заявили РИА Новости в МИД РФ.

"По нашей оценке, предъявленные Ивину и Ольшанскому обвинения в обходе антироссийских санкций являются сугубо политизированными и полностью укладываются в общую канву дискриминационной линии Запада в отношении наших сограждан", - подчеркнули в МИД России.