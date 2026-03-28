МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия по-прежнему готова оказать посреднические услуги для урегулирования конфликта между Афганистаном и Пакистаном, но обращений с такими просьбами от сторон не поступало, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

"Россия готова оказать посреднические услуги в случае обращения конфликтующих сторон. Пока такого обращения не поступало", - сказал Кабулов.

"Судя по недавним шагам, нацеленным на деэскалацию противоборства, включая попытку приостановки боевых действий на период Ураза-байрама, в Исламабаде и Кабуле в целом осознают бесперспективность вооруженной конфронтации", - добавил дипломат.

Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.