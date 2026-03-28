МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 28.03.2026
06:23 28.03.2026
МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана
МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 28.03.2026
МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана
Россия по-прежнему готова оказать посреднические услуги для урегулирования конфликта между Афганистаном и Пакистаном, но обращений с такими просьбами от сторон... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T06:23:00+03:00
2026-03-28T06:23:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
замир кабулов
военная операция сша и израиля против ирана
афганистан
пакистан
кабул (город)
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), замир кабулов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Замир Кабулов, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД заявил о готовности помочь в конфликте Афганистана и Пакистана

Кабулов: Афганистан и Пакистан не запрашивали помощь у России в урегулировании

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия по-прежнему готова оказать посреднические услуги для урегулирования конфликта между Афганистаном и Пакистаном, но обращений с такими просьбами от сторон не поступало, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.
"Россия готова оказать посреднические услуги в случае обращения конфликтующих сторон. Пока такого обращения не поступало", - сказал Кабулов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россия призвала Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
27 февраля, 08:34
Он отметил, что перспективы урегулирования полностью зависят от Кабула и Исламабада.
"Судя по недавним шагам, нацеленным на деэскалацию противоборства, включая попытку приостановки боевых действий на период Ураза-байрама, в Исламабаде и Кабуле в целом осознают бесперспективность вооруженной конфронтации", - добавил дипломат.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан и Пакистан не заинтересованы в конфликте, заявил эксперт
27 февраля, 18:43
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)Замир КабуловВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
