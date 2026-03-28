В МИД заявили, что все меньше наемников из стран Запада хотят воевать в ВСУ

ЖЕНЕВА, 28 мар - РИА Новости. Наемники из стран Запада все меньше хотят воевать в рядах ВСУ, они поняли, что это риск и их пускают в расход, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что на начальном этапе конфликта среди наемников в большом числе были выходцы из европейских стран: поляки, прибалты, британцы, ирландцы. По его словам, среди них "были беглые чеченцы, грузинские легионы (Грузинский национальный легион*), ряд кавказских государств, которые отражали националистические течения и шли на получение военного опыта, правые националисты европейские тоже достаточно активно участвовали".
"На сегодняшний день произошла определенная трансформация, отток наемников из западных стран… После того как они почувствовали, что это конфликт высокой интенсивности, что там можно получить не только опыт, но и пулю в лоб, то желание как-то сильно поубавилось... Опять же из-за того, что сегодня наемников достаточно часто просто пускают в расход", - сказал он.
* Запрещенная в России террористическая организация