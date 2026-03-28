У сестры Меладзе обнаружили гражданство Великобритании и бизнес в Лондоне

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости. Сестра российского исполнителя Валерия Меладзе Лиана обзавелась бизнесом в Лондоне и к сентябрю 2025 года получила британское гражданство, выяснило РИА Новости, изучив британскую корпоративную отчетность.
Согласно регистрационным документам, в ноябре 2024 года в Британии была учреждена компания Musilian Limited, которая занимается звукозаписью и производством видеоматериалов. Лиане Меладзе принадлежит 75 процентов акций компании. Примечательно, что в учредительных документах она изначально была указана как гражданка Грузии.
Однако уже в сентябре 2025 года при назначении на должность директора Musilian Limited Лиана Меладзе официально фигурирует в документах как гражданка Великобритании.
В России Лиана Меладзе является продюсером музыкального лейбла Velvet Music. Ранее лейбл сотрудничал как с Валерием Меладзе, так и с другими звездами, включая Полину Гагарину, Веру Брежневу и Аниту Цой.
