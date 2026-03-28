В Махачкале эвакуировали более 80 человек из подтопленных домов

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Более 80 человек эвакуировали из частных домов, подтопленных на улице Заречная в Махачкале из-за дождей, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.

Кроме того, на улице Перова из-за накопления дождевой воды подтопило пять домов и около шести автомобилей. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения, добавили в управлении.