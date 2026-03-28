Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале эвакуировали более 80 человек из подтопленных домов - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 28.03.2026 (обновлено: 12:36 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/mchs-2083484693.html
В Махачкале эвакуировали более 80 человек из подтопленных домов
2026-03-28T12:22:00+03:00
2026-03-28T12:36:00+03:00
происшествия
махачкала
заречный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083485768_0:88:1117:716_1920x0_80_0_0_46d283a9302f6302e9a7c84f711f085e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083485768_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_381d56936a23589cbc8413bce6b743a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/MAXЭвакуация жителей во время обильных осадков в Махачкале
Эвакуация жителей во время обильных осадков в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Более 80 человек эвакуировали из частных домов, подтопленных на улице Заречная в Махачкале из-за дождей, сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану.
"На улице Заречная из-за захламления сточной канавы произошло накопление и подъем уровня дождевой воды. Подтоплено около 20 частных жилых домов, уровень воды местами достигал 1,5 метра. Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуировано 83 человека, в том числе трое детей, спасено четыре человека", – говорится в сообщении.
Дождь - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Вчера, 09:46
Кроме того, на улице Перова из-за накопления дождевой воды подтопило пять домов и около шести автомобилей. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию населения, добавили в управлении.
Ранее в администрации Махачкалы сообщили, что из-за последствий дождей в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Затопленные улицы в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Вчера, 11:58
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала