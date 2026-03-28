Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 28.03.2026 (обновлено: 15:45 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/luna-2083470273.html
Ученые забеспокоились из-за случившегося перед запуском миссии к Луне
Солнце внезапно выбросило большой объем плазмы перед стартом пилотируемой миссии NASA к Луне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
луна
наса
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072613376_0:141:2695:1657_1920x0_80_0_0_6f9197f01fdb1e3c1f84e8254f8a066a.jpg
https://ria.ru/20260315/astronom-2080753389.html
https://ria.ru/20260208/mask-2073008015.html
луна
космос
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Солнце внезапно выбросило большой объем плазмы перед стартом пилотируемой миссии NASA к Луне, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

"Судя по тому, что присылают коронографы, и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне..." — говорится в публикации.
В материале отмечается, что, в отличие от околоземных орбит, на которых возможны лишь вторичные проявления космической погоды, на дальних орбитах корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы, из-за чего активность звезды в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально.
В лаборатории напомнили, что последний известный случай переноса старта миссии, связанной с дальним космосом, произошел в ноябре прошлого года, когда NASA отложило запуск спутников ESCAPADE к Марсу из-за солнечной активности.
Миссия Artemis II станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком. Четыре астронавта за десять дней должны облететь спутник и вернуться на Землю. По сообщению американского космического агентства, высадка на спутник запланирована до 2028 года.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала