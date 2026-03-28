Синоптик рассказала, где начнутся грозы и ливни уже в воскресенье

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Сильные дожди и ливни в сочетании с грозой начнутся в воскресенье в Чеченской Республике и Северной Осетии - Алании, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Двадцать девятого марта в Чеченской Республике и Северной Осетии - Алании прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и усилением северо-западного ветра до 20-28 метров в секунду. В горах местами пройдут очень сильные дожди с мокрым снегом, сильные ливни, и на реках ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных отметок", - рассказала Макарова

По словам синоптика, в утренние часы можно местами ожидать тумана в горных районах, однако температура будет превышать норму на четыре-шесть градусов.