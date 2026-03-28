Израильский беспилотник атаковал жилой дом в Бейруте, сообщили очевидцы

БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильский БПЛА атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте, сообщили РИА Новости очевидцы.

"Ракета, выпущенная израильским беспилотником, попала в одну из квартир жилого многоэтажного дома в районе Джнах рядом с гостиницей Мариот", - рассказали собеседники агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. На место прибыли кареты скорой помощи и военные машины.