Новый удар по АЭС "Бушер", обошелся без жертв, заявил Лихачев

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый удар по площадке иранской АЭС "Бушер", к счастью, обошелся без жертв, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Вечером в пятницу в третий удар пришёлся по площадке действующего первого энергоблока, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции.