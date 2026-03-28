В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Россию эвакуировали еще 163 человека с иранской атомной станции "Бушер", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс занял чуть более трех дней и прошел без происшествий", — привела его слова пресс-служба компании.

Чуть более двух недель назад в Россию вернулись 150 работников станции. По словам Лихачева, в ближайшие дни начнется эвакуация еще двух групп, на площадке останутся несколько десятков человек.

Глава "Росатома" добавил, что при вчерашнем ударе по территории АЭС никто не пострадал. По его словам, атака угрожала ядерной безопасности.

Бушер " — единственная действующая атомная станция в Иране. Первый блок, достроенный при участии России, подключили к энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.