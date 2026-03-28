В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер"
В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 28.03.2026
В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер"
В Россию эвакуировали еще 163 человека с иранской атомной станции "Бушер", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T15:36:00+03:00
2026-03-28T15:36:00+03:00
2026-03-28T16:54:00+03:00
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
https://ria.ru/20260326/magate-2083156271.html
https://ria.ru/20260314/rossiya-2080488689.html
россия
иран
ближний восток
россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана, иран, ближний восток
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Ближний Восток
В Россию эвакуировали еще 163 человека с АЭС "Бушер"
Лихачев: 163 человека эвакуировали в Россию с АЭС "Бушер"
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Россию эвакуировали еще 163 человека с иранской атомной станции "Бушер", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс занял чуть более трех дней и прошел без происшествий", — привела его слова пресс-служба компании.
Чуть более двух недель назад в Россию вернулись 150 работников станции. По словам Лихачева, в ближайшие дни начнется эвакуация еще двух групп, на площадке останутся несколько десятков человек.
Глава "Росатома
" добавил, что при вчерашнем ударе
по территории АЭС никто не пострадал. По его словам, атака угрожала ядерной безопасности.
"Бушер
" — единственная действующая атомная станция в Иране. Первый блок, достроенный при участии России, подключили к энергосистеме в сентябре 2011 года. Строительство второй очереди, в состав которой должны войти два энергоблока, приостановили из-за боевых действий на Ближнем Востоке.
Как сообщала Организация по атомной энергии Ирана, территорию АЭС атаковали 17 и 24 марта, обошлось без жертв.