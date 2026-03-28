13:32 28.03.2026 (обновлено: 14:14 28.03.2026)
Лерчек рассказала, что помешало ей посещать врачей во время следствия
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, что вынуждена была посетить фельдшерский пункт в Истре вместо профильного медицинского центра из-за ограничений,... РИА Новости, 28.03.2026
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, что вынуждена была посетить фельдшерский пункт в Истре вместо профильного медицинского центра из-за ограничений, введенных в отношении нее в период следствия, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале адвокатов блогера.
Ранее в ГУ МВД по столице опровергли заявления о том, что блогеру Лерчек якобы запрещалось посещение лечебных учреждений в период следствия. В связи с этим в Telegram-канале защиты Чекалиной было опубликовано сообщение с видеозаписью, на которой сама блогер рассказывает об ограничениях, с которыми столкнулась во время следствия.
У Лерчек рак желудка 4 стадии: диагноз, химиотерапия, состояние и прогнозы
23 марта, 19:11
"Он (следователь - ред.) сказал, что записаться мы туда (в медучреждение - ред.) можем только при нем, потому что я не могу пользоваться интернетом и мне запрещено пользоваться "Госуслугами". И мы при нем открыли "Госуслуги" и нашли ближайшее место... Все, что мы нашли, это какой-то фельдшерский кабинет… максимум там какую помощь могут оказать - только померить температуру", - говорит Лерчек на опубликованном видео.
Защита блогера в сообщении к видео заявила, что жалобы Чекалиной на состояние ее здоровья игнорировались в течение семи месяцев, а разрешение на посещение врача выдавалось только два раза, одним из которых стало разрешение посетить фельдшерский пункт в Истре.
Адвокаты добавили, что 90% ходатайств защиты касались именно "профильных частных центров с необходимым оборудованием", однако, по их словам, все они были отклонены.
В феврале Чекалина родила четвертого ребёнка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Ранее адвокат Чекалиной Юлия Лисановская сообщала, что у блогера начал слепнуть один глаз.
Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил его до выздоровления Чекалиной. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
Кроме того, Лерчек разрешили пользоваться сайтами медицинских и дошкольных образовательных учреждений, совершать звонки для общения с контролирующим органом, судом, адвокатами, а также в экстренные службы.
В МВД опровергли заявления Лерчек о якобы запрете на посещение врачей
20 марта, 19:10
 
