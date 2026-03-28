ВСУ 19 раз за сутки атаковали Курскую область

КУРСК, 28 мар - РИА Новости. ВСУ 19 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселённые приграничные районы Курской области, было сбито 40 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 27 марта до 07:00 28 марта сбито 40 вражеских беспилотников различного типа. 19 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе Max

Он добавил, что 12 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак повреждены три автомобиля в городе Рыльске Рыльского района . В селе Дурово повреждён автомобиль. В селе Михайловка осколками посечён фасад дома, забор, выбито окно. В деревне Гирьи Беловского района посечён осколками автомобиль. В селе Сальное Хомутовского района повреждена крыша дома и остекление", - сообщил глава региона.