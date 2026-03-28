Попова оценила риски распространения клещей-мутантов в средней полосе
Рисков того, что клещи-мутанты приживутся в средней полосе России, нет, никаких дополнительных прививок там делать не нужно, устойчивая температура поставит все
Попова: рисков того, что клещи-мутанты приживутся в средней полосе России, нет
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рисков того, что клещи-мутанты приживутся в средней полосе России, нет, никаких дополнительных прививок там делать не нужно, устойчивая температура поставит все на свое место, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее ряд Telegram-каналов писали, что на юге России
фиксируют распространение клещей-мутантов рода Hyalomma — якобы ранее они обитали в основном в Африке
и Азии
, но теперь встречаются и в российских регионах и могут гнаться за жертвой. Эксперты утверждают, что они давно обитают на юге страны, активно преследуют свою добычу, но человеку от них скрыться легко.
"Ничего необычного не произошло. Наши специалисты, эксперты, ученые говорят о том, что рисков того, что эти клещи приживутся в средней полосе, нет совсем. Устойчивая температура поставит все на свое место. Это в самом деле так. Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно. Все, что делается, этого вполне достаточно, чтобы защитить людей", — сказала Попова
журналисту Life Александру Юнашеву.
Она отметила, что из-за ранней и теплой весны, выходя на природу, нужно помнить об общих правилах защиты. Так, необходимо носить одежду с длинными рукавами, максимально закрывающую кожные покровы. Помимо этого, нужно беречь детей и животных, а при возвращении домой следует осмотреть себя и их.
"У нас есть природно-очаговые зоны, где эти очаги являются природными. Там работают коллеги, там работает календарь прививок региональный по эпидпоказаниям: всех, кого следует, всех прививают. Отказываться от этого не следует, и тогда вы будете защищены", — заключила Попова.