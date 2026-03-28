12:41 28.03.2026 (обновлено: 15:34 28.03.2026)
Попова оценила риски распространения клещей-мутантов в средней полосе
Рисков того, что клещи-мутанты приживутся в средней полосе России, нет, никаких дополнительных прививок там делать не нужно, устойчивая температура поставит все РИА Новости, 28.03.2026
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Рисков того, что клещи-мутанты приживутся в средней полосе России, нет, никаких дополнительных прививок там делать не нужно, устойчивая температура поставит все на свое место, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее ряд Telegram-каналов писали, что на юге России фиксируют распространение клещей-мутантов рода Hyalomma — якобы ранее они обитали в основном в Африке и Азии, но теперь встречаются и в российских регионах и могут гнаться за жертвой. Эксперты утверждают, что они давно обитают на юге страны, активно преследуют свою добычу, но человеку от них скрыться легко.
Клещ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща
27 марта, 08:57
"Ничего необычного не произошло. Наши специалисты, эксперты, ученые говорят о том, что рисков того, что эти клещи приживутся в средней полосе, нет совсем. Устойчивая температура поставит все на свое место. Это в самом деле так. Никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно. Все, что делается, этого вполне достаточно, чтобы защитить людей", — сказала Попова журналисту Life Александру Юнашеву.
Она отметила, что из-за ранней и теплой весны, выходя на природу, нужно помнить об общих правилах защиты. Так, необходимо носить одежду с длинными рукавами, максимально закрывающую кожные покровы. Помимо этого, нужно беречь детей и животных, а при возвращении домой следует осмотреть себя и их.
"У нас есть природно-очаговые зоны, где эти очаги являются природными. Там работают коллеги, там работает календарь прививок региональный по эпидпоказаниям: всех, кого следует, всех прививают. Отказываться от этого не следует, и тогда вы будете защищены", — заключила Попова.
Клещ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Биолог рассказал о новых клещах-гигантах на юге России
19 марта, 21:06
 
