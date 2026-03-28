В ФРГ водная полиция считает, что заблудившийся кит, вероятно, погибнет

БЕРЛИН, 28 мар - РИА Новости. В водной полиции города Висмара в ФРГ, в чьей бухте на мелководье застрял горбатый кит, полагают, что попытки спасти животное ни к чему не приведут и оно погибнет, сообщает газета Bild.
Ранее издание написало, что горбатый кит, с помощью спасателей выведенный из Любекского залива на севере Германии, снова вернулся на мелководье в Висмарскую бухту, минуя выход в открытое море.
"За годы моей службы мне доводилось иметь дело с двумя или тремя китами такого размера, которые заплывали к нам. К сожалению, ни один не выжил", - сообщил Bild старший комиссар водной полиции Висмара Хольгер Краус.
Правоохранитель, уже три десятилетия работающий в бухте города, полагает, что спасти ослабленное животное не удастся. В то же время Краус выразил надежду, что "в этот раз это может быть получится".
Ранее телеканал NDR сообщил, в понедельник вечером у побережья Ниендорфа был обнаружен горбатый кит. В течение почти четырех суток немецкие спасатели пытались помочь животному вернуться в Балтийское море.