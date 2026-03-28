"Принял основной удар". Произошедшее в Киеве шокировало Запад

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев принял на себя основные последствия операции США и Израиля против Ирана, пишет L' AntiDiplomatico.
"Итак, если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи", — отмечается в публикации.
Как пишет издание, ситуация казалась проблемной еще несколько дней назад, после публикации Bloomberg о том, что Украине хватит средств на продолжение конфликта лишь до июня. Однако после этого появился материал Politico о прекращении поставок вооружения Киеву из-за операции против Ирана. Кроме того, подчеркивается, что раскол между США и ЕС также повлиял на положение киевского режима.
"В конце концов, уже не новость, что Украина в значительной степени принимает на себя основной удар от агрессии США и Израиля против Ирана, особенно в плане поставок оружия", — резюмируется в материале.
Зеленский 18 марта жаловался, что Украина столкнется с дефицитом ракет для ЗРК Patriot из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это станет серьезным вызовом для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.