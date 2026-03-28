Иванов заявил о готовности заключить досудебное соглашение со следствием

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов готов заключить досудебное соглашение со следствием и дать показания в обмен на переквалификацию обвинения со взятки на злоупотребление должностными полномочиями, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

"Следствие по делу ( Иванова - ред.) о получении взятки завершено, также от лица Тимура Вадимовича подано заявление в Генпрокуратуру , он готов заключить такое соглашение при условии объективной и законной оценки его действий следствием, дать показания, если обвинения во взятке ему переквалифицируют на злоупотребления должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.

При этом адвокат опроверг сообщения СМИ об уже заключенном досудебном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой.

Бывшего замминистра обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает, около двух лет он находится в СИЗО.