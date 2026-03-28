Иванов заявил о готовности заключить досудебное соглашение со следствием - РИА Новости, 28.03.2026
14:20 28.03.2026
Иванов заявил о готовности заключить досудебное соглашение со следствием
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов готов заключить досудебное соглашение со следствием и дать показания в обмен на переквалификацию обвинения... РИА Новости, 28.03.2026
Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов готов заключить досудебное соглашение со следствием и дать показания в обмен на переквалификацию обвинения со взятки на злоупотребление должностными полномочиями, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
"Следствие по делу (Иванова - ред.) о получении взятки завершено, также от лица Тимура Вадимовича подано заявление в Генпрокуратуру, он готов заключить такое соглашение при условии объективной и законной оценки его действий следствием, дать показания, если обвинения во взятке ему переквалифицируют на злоупотребления должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства.
При этом адвокат опроверг сообщения СМИ об уже заключенном досудебном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой.
Бывшего замминистра обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает, около двух лет он находится в СИЗО.
По делу проходят еще два фигуранта: предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
