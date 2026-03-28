"Чудовищные масштабы". СМИ выступили с мрачным предупреждением по Ирану

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Продолжение конфликта в Иране приведет к масштабному кризису на рынке удобрений, пишет Telegraph.
"Будет достаточно плохо, даже если Ормузский пролив откроют завтра. Но если война продлится еще месяц или больше, нас ждет кризис поистине чудовищных масштабов, непохожий ни на что из пережитого прежде", — рассказал изданию Абдолреза Аббасян, бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Отмечается, что из-за конфликта на Ближнем Востоке поставки мочевины, аммиака и серы перекрыты уже на 27 дней. Операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что 45% мирового объема торговли азотными удобрениями либо перекрыты, либо нарушены, либо находятся под угрозой, пишет Telegraph.
Как подчеркнуло издание, этот кризис произошел в период, когда крупнейшие сельскохозяйственные регионы Северного полушария начали подготовку к весеннему севу, а Австралия — к зимнему.
"Это самый мрачное и роковое событие из всех, что только могли случиться", — резюмируется в публикации.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
