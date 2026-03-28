"Уже слишком поздно". В США запаниковали после дерзкого хода Ирана

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Иран перешел от компромиссов к выдвижению ультиматумов США, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Условия Тегерана непреложны: США должны "убрать все свои базы из региона" и выплатить репарации за нанесенный ущерб в прошлом. Речь больше не идет об иранских ядерных объектах; Иран стремится стать "единственным государством, способным обеспечивать безопасность и беспрепятственный проход через Ормузский пролив". По мере того, как конфликт на Ближнем Востоке достигает точки кипения, Вашингтону предстоит сделать выбор между полным выводом войск и эскалацией непреодолимой войны с Ираном", — заявил он.
По мнению эксперта, Вашингтон оказался перед выбором: свернуть бессмысленный конфликт сейчас или пойти по пути эскалации.
"Уже слишком поздно, чтобы избежать всех последствий, но еще есть шанс предотвратить наиболее серьезные из них. Если продолжать войну, это может стоить нам дорого и принести много боли", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".