"Сильнее, чем ожидалось". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Затягивание конфликта с Ираном выглядит как проигрыш США и Израиля, рассчитывавших на быструю победу, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
"Удары по стране были и остаются массированными. Под прицелом снова и снова оказывается прежде всего столица — Тегеран. Все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива. <…> Четыре недели спустя картина изменилась. Ответные удары Ирана, похоже, оказались куда сильнее ожидаемого", — говорится в публикации.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
