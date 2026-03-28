Рейтинг@Mail.ru
"Сильнее, чем ожидалось". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 28.03.2026 (обновлено: 21:56 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/iran-2083519860.html
"Сильнее, чем ожидалось". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
"Сильнее, чем ожидалось". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
Затягивание конфликта с Ираном выглядит как проигрыш США и Израиля, рассчитывавших на быструю победу, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. РИА Новости, 28.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
мохаммад-багер галибаф
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079884183_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_5a05dad81c256dc0d091e32258db0efc.jpg
https://ria.ru/20260328/tramp-2083509169.html
https://ria.ru/20260327/iran-2083312749.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079884183_299:0:2624:1744_1920x0_80_0_0_f2cbb3e0f6b7dcba0e8c1e7969beb8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Süddeutsche Zeitung: затягивание конфликта выглядит как проигрыш США и Израиля

© REUTERS / Jamal Awad
Иранский удар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Затягивание конфликта с Ираном выглядит как проигрыш США и Израиля, рассчитывавших на быструю победу, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
«
"Удары по стране были и остаются массированными. Под прицелом снова и снова оказывается прежде всего столица — Тегеран. Все говорило о триумфе США и Израиля над заклятым противником на берегу Персидского залива. <…> Четыре недели спустя картина изменилась. Ответные удары Ирана, похоже, оказались куда сильнее ожидаемого", — говорится в публикации.
Как отмечается, под давлением оказывается мировая экономика, особенно азиатские страны. В США и Европе цены на топливо отражают политический характер вопроса.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала