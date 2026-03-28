В Финляндии считают, что Россия может помочь в установлении мира в Иране

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия может сыграть важную роль в установлении мира в Иране, президенту США Дональду Трампу стоит это учесть, если он хочет переговоров о прекращении огня с Тегераном, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.