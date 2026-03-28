КСИР заявил о поражении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец

ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Иран поразил военный склад в Дубае, где находились более двадцати украинцев, заявил представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Находившийся в Дубае с целью помощи армии США и связанный с государством Украина склад систем борьбы с БПЛА, где также находился 21 украинец, стал целью комбинированной операции ВКС и ВМС КСИР и был уничтожен", — привела его слова IRIB .

Владимир Зеленский сейчас находится с визитом в ОАЭ. Ранее он утверждал, что отправил "специалистов" в некоторые ближневосточные страны для борьбы с иранскими беспилотниками.