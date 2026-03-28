Иран заявил, что атаковал корабль поддержки ВМС США в Омане

ТЕГЕРАН, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана атаковали корабль поддержки ВМС США в порту Салала в Омане на расстоянии более 1 тысячи километров от берегов исламской республики, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.