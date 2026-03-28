12:53 28.03.2026
Иран заявил, что атаковал корабль поддержки ВМС США в Омане
Иран заявил, что атаковал корабль поддержки ВМС США в Омане

IIRIB: ВС Ирана атаковали корабль поддержки ВМС США в порту Салала в Омане

Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана атаковали корабль поддержки ВМС США в порту Салала в Омане на расстоянии более 1 тысячи километров от берегов исламской республики, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Ранним утром сегодня, 28 марта 2026 года, корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тысячи километров от берегов ИРИ - ред.) стал целью удара вооруженных сил Исламской Республики Иран", - привела слова Зольфагари гостелерадиокомпания исламской республики.
Официальный представитель центрального штаба военного командования также отметил, что число уничтоженных американских самолетов-топливозаправщиков в результате атаки по военной базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии возросло до двух.
Зольфагари в субботу сообщил, что вооруженные силы Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили еще три самолета в результате атаки по базе "Принц Султан".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
