10:16 28.03.2026 (обновлено: 11:24 28.03.2026)
Иран сообщил об уничтожении самолета-заправщика при ударе по базе США
Иран сообщил об уничтожении самолета-заправщика при ударе по базе США
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Иранские военные уничтожили самолет-заправщик на американской авиабазе "Принц Султан", заявил представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"В ходе этой успешной операции один самолет-топливозаправщик был полностью уничтожен, еще три других самолета повреждены и вышли из строя", — привела его слова IRIB.
База "Принц Султан" расположена в Саудовской Аравии. Это крупный логистический и оперативный узел для объектов ВС США на Ближнем Востоке.
По данным Wall Street Journal, Иран атаковал базу в пятницу, как минимум десять американских военных получили ранения.
Операция США и Израиля против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия. По его словам, иранские военные готовы усилить атаки, несмотря на последние заявления Вашингтона.
В четверг глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
