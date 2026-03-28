Допуск МАГАТЭ на объекты в Иране сегодня невозможен, заявил Ульянов

ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Иран, вероятно, со временем допустит МАГАТЭ на свои объекты, но пока из-за боев это невозможно, такое мнение в интервью РИА Новости выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам дипломата, говорить о возвращении инспекторов на ядерные объекты в Иране в условиях военных действий – "это совершенно несолидно и несерьезно".
«
"Какие могут быть инспекторы и кому они нужны, когда там идет война и когда наносятся удары в том числе по атомным объектам", - сказал Ульянов.
Однако в целом от сотрудничества с МАГАТЭ иранцы, по его словам, не отказывались.
«
"Рано или поздно в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с Агентством они, надо полагать, допустят присутствие сотрудников МАГАТЭ на ядерных объектах в определенных форматах", - добавил постпред.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.