Россия посредничает в разрешении кризиса вокруг Ирана, заявили в МИД

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия предпринимает посреднические усилия для разрешения кризиса вокруг Ирана, поддерживает и мирные инициативы Турции, Египта и Пакистана, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"В логике наших усилий идут мирные инициативы ряда региональных государств, в частности Турции, Египта и Пакистана, которые мы активно поддерживаем", - сказал Сафронков.
По его словам, внерегиональным странам надо прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока, "расстаться с колониальными фобиями" и вместо этого работать на базе таких принципов, как поощрение к диалогу, дипломатическому решению разногласий, созданию архитектуры безопасности, добрососедству, взаимовыгодному сотрудничеству.
"Именно на такой основе мы осуществляем наши посреднические усилия и готовы к взаимодействию со всеми ключевыми игроками", - добавил он.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.