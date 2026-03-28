Россия посредничает в разрешении кризиса вокруг Ирана, заявили в МИД - РИА Новости, 28.03.2026
07:25 28.03.2026 (обновлено: 07:54 28.03.2026)
Россия посредничает в разрешении кризиса вокруг Ирана, заявили в МИД
Россия предпринимает посреднические усилия для разрешения кризиса вокруг Ирана, поддерживает и мирные инициативы Турции, Египта и Пакистана, заявил в интервью... РИА Новости, 28.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
владимир сафронков
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Владимир Сафронков, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия предпринимает посреднические усилия для разрешения кризиса вокруг Ирана, поддерживает и мирные инициативы Турции, Египта и Пакистана, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"В логике наших усилий идут мирные инициативы ряда региональных государств, в частности Турции, Египта и Пакистана, которые мы активно поддерживаем", - сказал Сафронков.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Главы МИД арабских стран призвали к деэскалации в ситуации с Ираном
19 марта, 09:32
По его словам, внерегиональным странам надо прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока, "расстаться с колониальными фобиями" и вместо этого работать на базе таких принципов, как поощрение к диалогу, дипломатическому решению разногласий, созданию архитектуры безопасности, добрососедству, взаимовыгодному сотрудничеству.
"Именно на такой основе мы осуществляем наши посреднические усилия и готовы к взаимодействию со всеми ключевыми игроками", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В МИД рассказали о действиях России в отношении ядерного досье Ирана
01:18
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
 
