https://ria.ru/20260328/iran-2083458384.html
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране - РИА Новости, 28.03.2026
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране
Скорее всего, сообщения о возможной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — отвлекающий маневр, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T07:07:00+03:00
2026-03-28T07:07:00+03:00
2026-03-28T07:10:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083338712_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_b9cd6795e0abbb9bc98b38821582b262.jpg
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082900361.html
https://ria.ru/20260324/voyna-2082457369.html
иран
персидский залив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083338712_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75cb08f348923d0ab9b4914664e2f684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, персидский залив, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Персидский залив, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране
Аналитик Макгрегор: утечки о захвате острова Харк похожи на отвлекающий маневр
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Скорее всего, сообщения о возможной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — отвлекающий маневр, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала
.
"Нам придется заплатить ужасную цену за эту глупость... Лично я думаю, что остров Харк — это просто отвлекающий маневр. Не думаю, что кто-то действительно отправится туда, потому что это слишком сложно. Не знаю, может и отправится", — отметил он.
Вместе с тем Макгрегор выразил уверенность, что операция по захвату острова смертельно опасна и не имеет какого-либо военного смысла.
"Если они отправятся на остров, смогут ли они его удержать? Надеюсь, мы начинаем понимать, что острова чрезвычайно уязвимы, если только они не размером с Борнео. Это означает, что все виды высокоточных ударных ракет и беспилотных систем могут уничтожить все на острове", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля
против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве
назвали своей целью не допустить получения Тегераном
ядерного оружия. Вашингтон
пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран
же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон
сообщило, что военное руководство США
рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива
.