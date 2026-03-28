"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Скорее всего, сообщения о возможной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — отвлекающий маневр, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Нам придется заплатить ужасную цену за эту глупость... Лично я думаю, что остров Харк — это просто отвлекающий маневр. Не думаю, что кто-то действительно отправится туда, потому что это слишком сложно. Не знаю, может и отправится", — отметил он.

Вместе с тем Макгрегор выразил уверенность, что операция по захвату острова смертельно опасна и не имеет какого-либо военного смысла.

"Если они отправятся на остров, смогут ли они его удержать? Надеюсь, мы начинаем понимать, что острова чрезвычайно уязвимы, если только они не размером с Борнео. Это означает, что все виды высокоточных ударных ракет и беспилотных систем могут уничтожить все на острове", — пояснил эксперт.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.