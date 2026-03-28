"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране - РИА Новости, 28.03.2026
07:07 28.03.2026 (обновлено: 07:10 28.03.2026)
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране - РИА Новости, 28.03.2026
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране
Скорее всего, сообщения о возможной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — отвлекающий маневр, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T07:07:00+03:00
2026-03-28T07:10:00+03:00
в мире
иран
персидский залив
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
персидский залив
израиль
в мире, иран, персидский залив, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Персидский залив, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Отвлекающий маневр". На Западе раскрыли план смертоносной операции в Иране

Аналитик Макгрегор: утечки о захвате острова Харк похожи на отвлекающий маневр

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Скорее всего, сообщения о возможной операции по захвату острова Харк в Персидском заливе — отвлекающий маневр, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Нам придется заплатить ужасную цену за эту глупость... Лично я думаю, что остров Харк — это просто отвлекающий маневр. Не думаю, что кто-то действительно отправится туда, потому что это слишком сложно. Не знаю, может и отправится", — отметил он.
26 марта, 08:00
Вместе с тем Макгрегор выразил уверенность, что операция по захвату острова смертельно опасна и не имеет какого-либо военного смысла.
"Если они отправятся на остров, смогут ли они его удержать? Надеюсь, мы начинаем понимать, что острова чрезвычайно уязвимы, если только они не размером с Борнео. Это означает, что все виды высокоточных ударных ракет и беспилотных систем могут уничтожить все на острове", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк, главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива.
В миреИранПерсидский заливИзраильМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
