"Трамп в ужасе". В США объяснили, почему пошли на уступки Ирану

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент и президент Дональд Трамп решили отменить нефтяные санкции против ИРИ, чтобы сдержать цены, но из-за возможного захвата иранского острова Харк или других островов цены могут резко пойти вверх, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Скотт Бессент и Трамп отменили нефтяные санкции в отношении Ирана. Санкции применяются, чтобы получить контроль, чтобы попытаться заставить кого-то исполнять твою волю. Это не сработало", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что действия США в отношении Ирана носят противоречивый характер.
"Теперь санкции отменяются, потому что Бессент и Трамп в ужасе от того, что если они не будут сдерживать стремительный рост цен на нефть, им придется следить, чтобы на рынке было достаточно предложения — чтобы ситуация на рынках не превратилась в кошмар. Тогда их выбор сейчас — напасть на иранский остров и взять его под контроль. Там хранится нефть, которую Иран затем может отключить и больше не разрешать поставлять на остров. Но это приведет к сокращению поставок нефти, которые, как вы утверждаете, вы хотите поддерживать. <…> Это не имеет смысла", — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей Пентагон сообщило, что военное руководство США рассматривает возможность задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата острова Харк, главного узла нефтяного экспорта Ирана в северной части Персидского залива.