"Именно этого и добиваются". Военные планы Ирана вызвали панику на Западе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке способен привести к крушению империи США, к чему, вероятно, и стремится Иран, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире Youtube-канала.
"Очевидно, что этот конфликт с Ираном — вовсе не та быстрая "война выходного дня", которую представлял себе Трамп. У меня было ощущение, что цель США заключалась в том, чтобы начать наступление в субботу, а к открытию фондовых рынков в понедельник уже заставить иранцев капитулировать", — отметил он.
По мнению Диесена, в конечном счете конфликт на Ближнем Востоке может вызвать необратимые последствия для Соединенных Штатов.
"Но вместо этого мы видим, что у Соединенных Штатов теперь действительно нет выхода. Глобальная экономика уже пострадала, и даже если бы война закончилась сегодня, ее последствия, вероятно, были бы колоссальными и продолжались бы многие годы. В худшем случае это может вызвать падение всей империи США. Похоже, именно этого и добиваются иранцы", — подчеркнул аналитик.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.