В МИД рассказали о действиях России в отношении ядерного досье Ирана

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Россия предлагает сторонам конфликта на Ближнем Востоке конкретные варианты снятия озабоченностей в отношении ядерного досье Ирана, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Москва не только подтверждает готовность к осуществлению посреднической миссии, но уже предпринимает соответствующие шаги", - сказал Сафронков.
По словам высокопоставленного дипломата, Россия поддерживает постоянные, практически ежедневные контакты "со всеми без исключения сторонами, призывая отказаться от тупиковой военной конфронтации, начать политический процесс урегулирования".
"Более того, предлагаем конкретные варианты снятия озабоченностей в отношении ядерного досье Ирана", - пояснил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.