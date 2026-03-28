На Западе поймали Пентагон на лжи об Иране

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет вводит людей в заблуждение, заявляя о полном разгроме армии Ирана, заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Если вы их разгромили в историческом масштабе, то, наверное, война окончена, верно? А значит, настало время открывать шампанское и назначать парад. <…> О, подождите — Ормузский пролив все еще закрыт, и мы убили много людей в Иране, но у них все еще есть флот. У них все еще есть ракетные войска, мощности по разработке баллистических ракет и дронов. Мы ничего не сделали, чтобы уничтожить все это. Может, что-то и ослабили, но уж точно не уничтожили. <…> О чем ты вообще говоришь?", — подчеркнул эксперт.
По оценке Дэвиса, Соединенным Штатам еще очень далеко до победы над Ираном.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.