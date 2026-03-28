21:40 28.03.2026
В Ингушетии из-за непогоды отмечаются отключения электроэнергии и воды
1
5
4.7
96
353
60
353
60
2026
1
5
4.7
96
353
60
353
60
ru-RU
1
5
4.7
96
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
1
5
4.7
96
353
60
353
60
Республика Ингушетия, Сунженский район, Назрань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Флаг Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Систематические отключения электроэнергии и водоснабжения отмечаются в Ингушетии из-за непогоды, сообщил единый региональный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения.
"В связи с обильными ливневыми дождями в регионе наблюдаются систематические отключения электроэнергии, затрагивающие объекты системы водоснабжения - водозаборы и насосные станции. Из‑за этого возможны перебои и временные ограничения в подаче воды", - говорится в сообщении.
Жителей региона просят рационально использовать запасы воды и по возможности заблаговременно запастись ей для неотложных нужд.
По информации местных властей, в городе Карабулак произошла крупная авария на магистральном водопроводе, в Назрани в связи с ухудшением погодных условий вышли из строя три трансформатора. Бригады специалистов работают над восстановлением электро- и водоснабжения.
По данным МЧС, частичное отключение энергоснабжения произошло в городе Сунжа, а также в нескольких населенных пунктах Сунженского района.
Подтопленная улица в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Чечне выставили посты на мостах и опасных участках рек из-за ливней
Вчера, 20:26
 
Республика ИнгушетияСунженский районНазраньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
