В Ингушетии из-за непогоды отмечаются отключения электроэнергии и воды

НАЛЬЧИК, 28 мар – РИА Новости. Систематические отключения электроэнергии и водоснабжения отмечаются в Ингушетии из-за непогоды, сообщил единый региональный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения.

"В связи с обильными ливневыми дождями в регионе наблюдаются систематические отключения электроэнергии, затрагивающие объекты системы водоснабжения - водозаборы и насосные станции. Из‑за этого возможны перебои и временные ограничения в подаче воды", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят рационально использовать запасы воды и по возможности заблаговременно запастись ей для неотложных нужд.

По информации местных властей, в городе Карабулак произошла крупная авария на магистральном водопроводе, в Назрани в связи с ухудшением погодных условий вышли из строя три трансформатора. Бригады специалистов работают над восстановлением электро- и водоснабжения.