23:37 28.03.2026 (обновлено: 23:45 28.03.2026)
Хуситы рассказали, до какого времени будут обстреливать Израиль
Хуситы рассказали, до какого времени будут обстреливать Израиль
В мире, Израиль, Йемен, Иран, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сариа: хуситы будут обстреливать Израиль до прекращения им ударов по Ирану

ДОХА, 28 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) второй раз за день обстреляло ракетами Израиль, оно продолжит атаки до прекращения Израилем ударов по Ирану и Ливану, сообщил в субботу вечером в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Мы провели вторую военную операцию в рамках "Священной битвы джихада" с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага на юге оккупированной Палестины", - сказал Сариа.
Он добавил, что хуситы "продолжат военные операции в ближайшие дни, пока преступный враг не прекратит свою агрессию".
Хуситы в субботу утром впервые с начала эскалации в Персидском заливе запустили ракету по Израилю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
