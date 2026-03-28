В Госдуме предложили изображать товары на упаковке в реальном виде

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать изображать товары на упаковке в реальном размере, форме и цвете.

Обращение с соответствующим предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.

« "В целях повышения прозрачности рынка и защиты прав граждан прошу рассмотреть возможность введения обязательного требования: изображения товаров на упаковке должны максимально реалистично и достоверно передавать размер, форму, цвет и иные характеристики продукции, находящейся внутри", - говорится в документе.

Парламентарий также предложил закрепить норму, согласно которой существенные расхождения между изображением на упаковке и фактическим товаром могут квалифицироваться как недостоверная информация о товаре с последующим применением мер ответственности.

По словам депутата, в последние годы на потребительском рынке усиливается тенденция к использованию визуально привлекательных, но при этом искажённых изображений товаров на упаковке.

« "В результате у потребителя формируется завышенное или некорректное ожидание от товара, что подрывает доверие к производителям и фактически может являться формой введения в заблуждение", - отметил Чернышов.