05:04 28.03.2026
В Госдуме предложили изображать товары на упаковке в реальном виде
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать изображать товары на упаковке в реальном размере, форме и цвете.
Обращение с соответствующим предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения прозрачности рынка и защиты прав граждан прошу рассмотреть возможность введения обязательного требования: изображения товаров на упаковке должны максимально реалистично и достоверно передавать размер, форму, цвет и иные характеристики продукции, находящейся внутри", - говорится в документе.
Парламентарий также предложил закрепить норму, согласно которой существенные расхождения между изображением на упаковке и фактическим товаром могут квалифицироваться как недостоверная информация о товаре с последующим применением мер ответственности.
По словам депутата, в последние годы на потребительском рынке усиливается тенденция к использованию визуально привлекательных, но при этом искажённых изображений товаров на упаковке.
"В результате у потребителя формируется завышенное или некорректное ожидание от товара, что подрывает доверие к производителям и фактически может являться формой введения в заблуждение", - отметил Чернышов.
Он считает, что реализация предложения позволит адаптировать регулирование к новым технологическим условиям, снизить риск введения потребителей в заблуждение и сформировать более честную и конкурентную среду на рынке.
 
