АдГ и ХДС, ХСС разделили первое место в рейтинге партий Германии, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и блок ХДС/ХСС получили одинаковую поддержку среди немцев и разделили между собой первое место в рейтинге партий, следует из опроса социологического института INSA по заказу газеты Bild.
Согласно результатам опроса, АдГ и ХДС/ХСС получили по 26% голосов респондентов. Второе место с 14% голосов заняли социал-демократы (СДПГ), на третьем расположилась партия "Зеленых" с 12%.
Как отмечает Bild, поскольку для получения парламентского большинства необходимо набрать 45% голосов, если бы выборы проходили сейчас, то нынешнее правительство, состоящее из ХДС/ХСС и СДПГ, не смогло бы получить большинство и было бы вынуждено вступать в коалицию с другими партиями.
Опрос проводился 23-27 марта среди 1205 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.
Ранее другой опрос INSA показал, что более 40% граждан ФРГ ожидают распада правительства канцлера Германии Фридриха Мерца до окончания срока его полномочий.