10:52 28.03.2026 (обновлено: 13:40 28.03.2026)
Призывников не направят в новые регионы, сообщил Генштаб
Призывников не направят в новые регионы, сообщил Генштаб
Призывников не направят служить в новые регионы, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, вице-адмирал Владимир... РИА Новости, 28.03.2026
Генштаб: призывников не направят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Призывников не направят служить в новые регионы, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", — пояснил он на брифинге по итогам осеннего призыва.

Другие заявления

  • Решение комиссии о призыве действует в течение года.
  • Медосвидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек теперь проходит все это время.
  • Для оповещения молодых людей используют электронные повестки.
  • От призыва освободят добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее полугода, а также прошедших службу в ДНР и ЛНР.
  • Призывников не привлекут к участию в СВО.
  • Их доставят к месту службы, как и раньше: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
