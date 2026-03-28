Призывников не направят в новые регионы, сообщил Генштаб

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Призывников не направят служить в новые регионы, рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов на территории Российской Федерации, за исключением территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", — пояснил он на брифинге по итогам осеннего призыва.
Другие заявления
- Решение комиссии о призыве действует в течение года.
- Медосвидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек теперь проходит все это время.
- Для оповещения молодых людей используют электронные повестки.
- От призыва освободят добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее полугода, а также прошедших службу в ДНР и ЛНР.
- Призывников не привлекут к участию в СВО.
- Их доставят к месту службы, как и раньше: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.