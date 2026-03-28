От призыва освобождаются прошедшие службу в ДНР и ЛНР, заявили в Генштабе

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Добровольцы, не менее полугода участвовавшие в боевых действиях, а также прошедшие службу в ДНР и ЛНР, освобождаются от призыва на военную службу, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.