Предоставление отсрочек от призыва проводят весь год, сообщил Генштаб

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Медосвидетельствование, психологический отбор и предоставление отсрочек от призыва теперь проводят в течение всего года, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Минобороны РФ сообщило, что прошел брифинг по итогам проведения осенью 2025 года призыва граждан на военную службу и особенностях комплектования Вооруженных сил Российской Федерации и других войск весной 2026 года.

"В течение года проводятся мероприятия по медицинскому освидетельствованию граждан, их профессиональному психологическому отбору, а также в отношении граждан призывными комиссиями могут приниматься решения как о предоставлении отсрочек от призыва, так и о призыве на военную службу", - сказал Цимлянский.