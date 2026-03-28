Россия полностью обеспечена своим гелием, заявил эксперт

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам Юшкова, Россия традиционно ведет добычу этого газа на Оренбургском месторождении еще с советских времен. Кроме того, благодаря развитию Амурского газоперерабатывающего завода объемы в ближайшее время вырастут в разы, что позволит увеличить в том числе и экспорт гелия из России.
"Поэтому в этом плане мы на самообеспечении", - заключил Юшков.
Ранее польский врач Станислав Грудзиньский заявил РИА Новости, что кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка из-за проблем с логистикой.
Катар добывает гелий на месторождении Южный Парс (Северное), которое делит с Ираном. Затем он выделяет этот газ на одном из своих заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Однако государственная нефтегазовая компания страны QatarEnergy в начале марта заявила о прекращении производства СПГ на всех своих объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. Этот ресурс критически важен для аппаратов МРТ, также он используется в высокотехнологичной промышленности.