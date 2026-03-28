Россия полностью обеспечена своим гелием, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2026
13:05 28.03.2026
Россия полностью обеспечена своим гелием, заявил эксперт
Россия полностью обеспечена своим гелием, заявил эксперт - РИА Новости, 28.03.2026
Россия полностью обеспечена своим гелием, заявил эксперт
Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T13:05:00+03:00
2026-03-28T13:05:00+03:00
экономика, россия, катар, сша, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Экономика, Россия, Катар, США, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
Россия полностью обеспечена своим гелием, заявил эксперт

Юшков: Россия обеспечена своим гелием, она в лидерах по его производству

Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия полностью обеспечена гелием для своих нужд, она в тройке лидеров по объемам его производства, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"По гелию крупнейший в мире производитель - США. Второе место занимает как раз Катар. И, по-моему, на третьем месте мы", - сказал он.
По словам Юшкова, Россия традиционно ведет добычу этого газа на Оренбургском месторождении еще с советских времен. Кроме того, благодаря развитию Амурского газоперерабатывающего завода объемы в ближайшее время вырастут в разы, что позволит увеличить в том числе и экспорт гелия из России.
"Поэтому в этом плане мы на самообеспечении", - заключил Юшков.
Ранее польский врач Станислав Грудзиньский заявил РИА Новости, что кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), потому что в этих медицинских аппаратах используется много жидкого гелия, а он с начала марта исчезает с рынка из-за проблем с логистикой.
Катар добывает гелий на месторождении Южный Парс (Северное), которое делит с Ираном. Затем он выделяет этот газ на одном из своих заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Однако государственная нефтегазовая компания страны QatarEnergy в начале марта заявила о прекращении производства СПГ на всех своих объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия в городах Рас-Лаффан и Месаид. Этот ресурс критически важен для аппаратов МРТ, также он используется в высокотехнологичной промышленности.
